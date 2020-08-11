В ОАСК демонстративно поиздевались над преследующими Вовка прокурорами

В ОАСК вернули прокурорам подозрения пяти судьям

Представители прогнившей коррупционной судейской системы из Окружного амдинистративного суда Киева продолжают издеваться над прокурорами, которые пытаются привлечь их к уголовной ответственности даже вопреки противодействию со стороны руководства Офиса генпрокурора.

Как заявили во вторник, 11 августа, в пресс-службе ОАСК, сегодня в ОГП были возвращены тексты подозрений главе суда Павлу Вовку и его четырем коллегам.

Согласно утверждению судебной инстанции, документы прокурорские не передали скрывающимся от них под разными предлогами судьям, а были оставлены на стуле в коридоре суда в нерабочее время.

Именно под таким предлогом на сей раз в Окружном админсуде провели свою акцию, показывающую, что все коррупционеры намерены не только избежать ответственности за преступления, но и остаться на собственных должностях.

"В случае временного отсутствия лица по месту жительства повестка для передачи ему вручается под расписку взрослому члену семьи лица или другому лицу, с ним проживающему, жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства или администрации по месту его работы, - заявили в суде. - При этом действующее законодательство не содержит определения понятия "администрации по месту работы".

Кроме того, в ОАСК объявили, что в подозрениях не была указаны дата, место, время и способ передачи сообщения о подозрении.

Оставили ли на самом деле прокуроры бумаги на стульях, неизвестно. Впрочем, в ОГП любят нарушить все пункты уголовно-процессуального кодекса и бахвалиться о сообщении кому-то о подозрении. Кроме того, в отправке документов без подписей и дат вполне можно усмотреть попытку руководства офиса генпрокурора затянуть с дело Вовка и его коллег и слить его.