В ОГП пытались сорвать спецоперацию НАБУ по разоблачению судей ОАСК (ВИДЕО)

Венедиктова и ее приближенные пытались слить дело ОАСК

Приближенный к генпрокурору Ирине Венедиктовой начальник департамента Офиса Генпрокурора по надзору за ГБР вместе пытался помешать детективам антикоррупционного бюро и своим подчиненным добиться привлечения к ответственности коррупционеров из Окружного админсуда Киева.

Об этом свидетельствует запись разговора прокуроров, сделанная 16 июля в элитном ресторане "Веранда", в ходе которого выяснилось, что генпрокурор была в курсе ситуации и также была заинтересована в сливе уголовного дела.

Как написал журналист Юрий Бутусов, накануне вручения подозрений начальник департамента ОГП встретился со своими подчиненными-процессуальными руководителями дела против судей ОАСК, рассказывал им, как нужно работать и угрожал.

Прокуроры рассказали своему начальнику, что получили подозрения для всех судей-коррупционеров, а также подписали их у заместителя Венедиктовой Андрея Любовича. При этом приближенный к генпрокурорше распоряжался сорвать обыск и приказывал процессуальным руководителям не ехать в Окружной админсуд "до выяснения обстоятельств". При этом начдепартамента интересовался тем, почему заместитель ОГП не забрал дело у НАБУ и не передал его в какое-либо другое ведомство, где уголовку можно будет по-тихому слить.

В ходе беседы от высокопоставленного прокурорского много раз звучали прямые приказы не выезжать на обыск и сорвать проведение следственных действий по делу Окружного админсуда Киева. Более того, он в открытую говорил о заинтересованности в укрывательстве преступников Ирины Венедиктовой и заставлял подчиненных рассказывать ему детали материалов уголовных дел.

Как уже известно, попытка сорвать обыски не удалась, а генпкурорша после этого отстранила своего заместителя Любовича и исключила его из состава группы процессуальных руководителей. Более того, в ОГП заморозили процесс передачи представления об отстранении служителей Фемиды в Высший совет правосудия.

Также налицо факт слива информации от генерального прокурора обвиняемым. Поскольку в ходе обысков 17 июля все сейфы в ОАСК были пустыми. Более того, один из судей оставил в нем запуску со словами "Пусто - значит пусто".

Не менее эпичным является и вчерашнее решение закшваренного судьи Печерского суда Вовка о передаче дела о масштабной коррупции в ОАСК "в другое правоохранетильное ведомство". При этом в постановлении даже не сказано, в какое именно, а по всем законам расследовать эти преступления нужно именно подчиненным Сытника.