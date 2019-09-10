В новой Верховной Раде нашли первую паршивую овцу

Александр Ковалев - первый кнопкодав новой Рады

Больше недели потребовалось на то, чтобы выявить в Верховной Раде 9 созыва "кнопкодава".

Лавры сомнительного первенства во вторник, 10 сентября, отошли народному депутату Александру Ковалев.

Активисты "Чесно" засняли факт "кнопкодавства" с участием Ковалева во время голосования за президентский законопроект об импичменте.

Мажоритарщик Ковалев давил кнопку вместо другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области - Максима Ефимова. И у него все получилось - в результатах голосования за проект закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) (№1012) за основу напротив фамилии Ефимова указано, что он голосовал “за”.

Таким образом, Александр Ковалев нарушил 84 статью Конституции Украины.

Александр Ковалев - первый кнопкодав в истории пардамента 9 созыва - смотрите историческое видео:

Позднее он так прокомментиовал свое злодеяние: “[Отношусь к кнопкодавству] очень негативно... Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно… Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие-то периоды, то пусть это будет самый-самый маленький грех, потому что уже нарушено больше… Если уж бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка"…

Максим Ефимов на вопрос, почему Ковалев кнопкодавил за него, начал отшучиваться: “Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку… Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста”.

Александр Ковалев избрался в Раду и начал "шалить"

Александра Ковалева в ВРУ 9-го созыва избрали в округе №51 Донецкой области. Большая часть округа расположена на оккупированной территории, поэтому выборы там состоялись только на двух участках в прифронтовом поселке Зайцево Бахмутского района. 51-летний Ковалев победил, получив лишь 220 голосов (33%), что является наименьшим количеством голосов, отданных за мажоритарщика-победителя в истории украинских выборов. На этом же округе пыталась прорваться в Верховну Раду печально известная Надежда Савченко, однако получила лишь 8 голосов.

Что касается Ковалева, то его характеризуют как идейного "ватника", а также обвиняют в том, что он просто скупил голоса жителей Донбасса, чтобы попасть в Раду. Даже назывались тарифы - по 100 долларов за голос.

Напомним, Владимир Зеленский и члены его команды обещали жестоко карать за "кнопкодавство", вплоть до лишения депутатского мандата, однако еще не успели внести соответствующие законопроекты в Раду. Чем, собственно, пользуются Ковалев и ему подобные.