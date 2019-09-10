Рада приняла "импичмент Зеленского". Как уволить президента?

Рада приняла "импичмент Зеленского". Раскрыты детали

Во вторник, 10 сентября, Верховная Рада приняла закон Владимира Зеленского об импичменте президента.

Об этом сообщают СМИ.

По данным источников, Закон Украины "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста" предусматривает целый ряд поправок в процесс импичмента.

В частности, в случае нарушения закона президентом, нормативный акт предписывает создание следственной спецкомиссии в составе нардепов, спецпрокурора и спецследователей.

По результатам расследования, комиссия будет готовить выводы и предложения. В случае доказательства вины, ВРУ должна будет обратиться к КСУ и ВСУ.

И уже после того, как Фемида даст "добро", парламент сможет отправить президента в отставку. В ином случае, председательствующий от имени Рады должен будет принести свои извинения президенту Украины.

Напомним, Зеленский "уволил" Богдана. Но есть одно "но".