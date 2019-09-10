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Рада приняла "импичмент Зеленского". Как уволить президента?

11:33
Рада приняла "импичмент Зеленского". Раскрыты детали - фото 1
Рада приняла "импичмент Зеленского". Раскрыты детали

Во вторник, 10 сентября, Верховная Рада приняла закон Владимира Зеленского об импичменте президента.

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Об этом сообщают СМИ.

По данным источников, Закон Украины "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста" предусматривает целый ряд поправок в процесс импичмента.

В частности, в случае нарушения закона президентом, нормативный акт предписывает создание следственной спецкомиссии в составе нардепов, спецпрокурора и спецследователей.

По результатам расследования, комиссия будет готовить выводы и предложения. В случае доказательства вины, ВРУ должна будет обратиться к КСУ и ВСУ.

И уже после того, как Фемида даст "добро", парламент сможет отправить президента в отставку. В ином случае, председательствующий от имени Рады должен будет принести свои извинения президенту Украины.

Напомним, Зеленский "уволил" Богдана. Но есть одно "но".

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Владимир Зеленский импичмент Верховна Рада ВСУ Конституционный суд Новости Украина
РБК Украина
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