В НБУ обвинили Коломойского в титушечных атаках

Коломойский ведет титушек в атаку на Нацбанк

Сотрудники Национального банка Украины утром в среду, 27 ноября, объявили о продолжении масштабной атаки на регулятор в виде проплаченных митингов и акций титушек, которые пытаются прорваться в здание НБУ штурмом. За сфокусированным нападением, как утверждают чиновники, стоит Игорь Коломойский.

Сегодня на сайте Нацбанка опубликовали обращение правления к представителям международных организаций, журналистам и экспертам.

В нем напрямую обвинили влиятельного олигарха Игоря Коломойского в провокациях.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 миллиарда долларов США, выведенных из ПриватБанка к моменту его национализации. В то же время государство - президент, правительство, Национальный банк - объединены единой позицией, что средства должны быть возвращены. Цель атаки - создать управляемый информационный хаос, чтобы дискредитировать НБУ и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ, избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из ПриватБанка средства, а также помешать сотрудничеству Украины с международными партнерами и прежде всего МВФ, который поддерживает позицию государства".

Как утверждают представители нацбанка, на причастность Коломойского к атаке говорит ряд факторов - получение митингующими денег. Организация акций со стороны общественной организации "Стоп коррупции", которую исключили из Глобальной сети журналистов расследователей из-за непрофессионализма и конфликта интересов.

Напрямую свидетельствует о том, кто является заказчиком кампании, также и участие в митингах работников "Никопольского завода ферросплавов", которых днепровский бизнесмен использует как дармовых титушек.

В связи с возникшей ситуацией руководство Нацбанка обратилось к правоохранителям с просьбой не допустить противоправных действий, которые могут привести к срыву работы регулятора.

Напомним, после национализации "ПриватБанка" в 2016 г. , Игорь Коломойский несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно. Пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена. Однако заграничная Фемида была иного мнения.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха.

Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым был вынужден заплатить банку компенсацию в размере 10 млн. фунтов. Впрочем, сдаваться олигарх не собирается и кто знает, как сложится ситуация в будущем. А это чревато для Украины проблемами. По словам замглавы НБУ Екатерины Рожковой, тяжба между государством и Игорем Коломойским может стать причиной заморозки переговоров с МВФ.