В МОЗ разрабатывают требования для работы бунтующего бизнеса во время карантина

Правительство намерено выпустить людей работать

После того, как возмущенные устроенным Кабмином избирательным карантином бизнесмены начали бунтовать, а заставить людей сидеть дома без работы, как оказалось центральная власть уже не может, в министерстве здравоохранения наконец-то занялись созданием инструкции для адекватного решения проблемы.

На своей странице в Facebook главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко написал о том, что чиновники спустя 50 дней после начала ограничений только лишь начали подготовку временных требований к хозяйственным магазинам, кафе, парикмахерским и другим заведениям.

"Правительство планирует смягчение карантина. Сейчас в Минздраве мы уже финализируют временные требования для проведения профилактических мероприятий при осуществлении обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, при торговле хозяйственными товарами, работы кафе, автомоек, адвокатских и нотариальных услуг и т.д., - отметил чиновник. - И как бы уже не хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно"

Документ в МОЗ хотят опубликовать в ближайшее время, чтобы ФОПы сумели подготовиться к открытию своего бизнеса фактически с нуля.

Полная же отмена карантина, по словам Ляшко, приведет к 120-140 тысячам смертей украинцев только в этом году.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине официально выявили 11913 заразившихся COVID-19. 288 человек скончались, а 1547 выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.