В МОЗ разрабатывают требования для работы бунтующего бизнеса во время карантина
После того, как возмущенные устроенным Кабмином избирательным карантином бизнесмены начали бунтовать, а заставить людей сидеть дома без работы, как оказалось центральная власть уже не может, в министерстве здравоохранения наконец-то занялись созданием инструкции для адекватного решения проблемы.
На своей странице в Facebook главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко написал о том, что чиновники спустя 50 дней после начала ограничений только лишь начали подготовку временных требований к хозяйственным магазинам, кафе, парикмахерским и другим заведениям.
"Правительство планирует смягчение карантина. Сейчас в Минздраве мы уже финализируют временные требования для проведения профилактических мероприятий при осуществлении обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, при торговле хозяйственными товарами, работы кафе, автомоек, адвокатских и нотариальных услуг и т.д., - отметил чиновник. - И как бы уже не хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно"
Документ в МОЗ хотят опубликовать в ближайшее время, чтобы ФОПы сумели подготовиться к открытию своего бизнеса фактически с нуля.
Полная же отмена карантина, по словам Ляшко, приведет к 120-140 тысячам смертей украинцев только в этом году.
Напомним, по состоянию на сегодня в Украине официально выявили 11913 заразившихся COVID-19. 288 человек скончались, а 1547 выздоровели.
Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.
Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.
Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.