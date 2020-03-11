Кернес "отменил" указ правительства и отказался объявлять карантин

Кернес решил не объявлять карантин в школах и детских садиках

Регулярно и показательно плюющий даже на законы сепар-Гепа решил сегодня пойти против решения Кабмина и отказаться принимать решение об отмене занятий в школах и детских садиках.

Фактически же мэр Харькова никаких законов и предприсаний не нарушил, поскольку рекомендации Кабмина не носят обязательный характер, но и адекватности в отказе от ограничительных мер тоже мало, ведь решение о карантине вводят в стране, где официально признан лишь один зараженный, совсем не просто так.

Тем не менее, на у себя в Telegram-канале Кернес написал о том, что в рамках карантина в городе он вводит ограничения на массовые мероприятия:

"С завтрашнего дня и на три ближайшие недели повседневную жизнь Харькова ждут изменения. Будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шопинг-моллах. Спортивные мероприятия тоже пока подождут лучших времен. А для неспортивных - иначе они называются массовыми - вводится ограничение на количество участников до 60 человек. Теперь немного подробнее о том, почему не закрываем сады и школы. Причина первая - за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваемости ОРВИ в школах. Причина вторая - куда родителям дети своих детей на время трехнедельного карантина, совершенно непонятно и для многих из них - это время становится тяжелым испытанием".

При этом в мэрии решили отменить многокабинетную систему обучения для учащихся средних и старших классов, а педагоги будут приходить к детворе сами. Также в школах введут обязательный утренний медицинский осмотр.

"Если кто-то считает, что для его ребенка лучше в ближайшее время пересидеть дома - руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. И, кстати, скоро каникулы - с 23-го по 29- е марта", - добавил фанат России.