В МИД назначили спецпредставителя Украины по санкционному давлению на Россию

Алексей Макеев стал ответственным за международные санкции против РФ

В четверг, 28 мая, глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба учредил должность специального представителя МИД по вопросам санкционной политики. Кресло занял посол по особым поручениям Алексей Макеев.

Как заявили сегодня в пресс-службе МИД, на дипломата возложили функции координации деятельности министерства и работы с международными партнерами Украины в плане санкций.

- Назначение Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований Закона Украины "О санкциях", а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека, - подчеркнули представители внешнеполитического ведомства. - Международные санкции являются важным внешнеполитическим инструментом воздействия на те государства, физические и юридические лица, которые являются системными нарушителями международного права и прав человека.

Учреждение такой должности свидетельствуют о том, что в министерстве иностранных дел прекрасно понимают важность сохранения ограничений, наложенных на террористов из-за войны и военных преступлений в Украине. Особенно необходимым координировать усилия с Евросоюзом и США Украине нужно на фоне желания целого ряда правительств порешать с Путиным и снять санкции со страны-агрессора.

Кроме того, Киеву нужно постоянно доказывать немецкому, французскому, итальянскому и многим другим правительствам то, что Кремль не выполняет взятых на себя обещаний и продолжает нарушать договоренности, что приводит к гибели людей. Также Макееву предстоит сложная работа и с американскими политиками, которые хоть и являются привеженцами давления на русских, но действуют в условиях напряженных отношений между США и Украиной.

Напомним, российские военные с каждым днем усиливают обстрелы позиций сил ООС, но у Зеленского этого не замечают. Вместо жесткой реакции на нарушения перемирия и усиления международного давления на агрессоров, на Банковой хотят побыстрее провести местные выборы в "ДНР" и "ЛНР" даже при наличии там оккупационных войск.

Участие жителей ныне захваченных русскими территорий в голосовании уже в ноябре нельзя назвать хорошей затеей. Поскольку, во-первых, для подготовки процесса нужно приступать уже сейчас. Во-вторых, войска страны-террориста по-прежнему не собираются уходить с наших территорий. А, самое главное, до тех пор, пока на Донбассе действует российская пропаганда, допускать запуск процесса выборов вообще невозможно. Особенно в условиях, когда на участки пойдут коллаборанты, не лишенные гражданских прав, и желающие уничтожения Украины.