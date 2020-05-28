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Меркель выступила за сохранение санкций против РФ

11:20
Меркель хочет перезапустить диалог ЕС и России - фото 1
Меркель хочет перезапустить диалог ЕС и России

Хотя кремлевские террористы отчаянно пытаются сбросить с себя гнет санкций, возложенных на них из-за развязывания войны в Украине, их европейские партнеры пока к снятию ограничений не готовы.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время своего выступления на форуме, организованном "Фондом Конрада Аденауэра", объявила о том, что санкции против РФ нужно сохранять.

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Речь немецкого лидера, с одной стороны, можно назвать непоследовательной, ведь еще пару лет назад она намекала на постепенное снятие санкций и исключения в виде разрешения работать с русскими для представителей крупного немецкого бизнеса. Пророссийской позиции придерживаются также и другие немецкие чиновники, которые то и дело высказывают некоторые кремлевские тезисы о "снятии ограничений как демонстрации жеста доброй воли".

Тем не менее, Меркель подчеркнула, что до тех пор, пока Россия не станет соблюдать минские договоренности, санкции против нее нужно сохранять.

- Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет соблюдать санкций. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность предоставить новые импульсы отношениям, - отметила канцлер. - Но нарушения фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому санкции против России будут сохраняться до тех пор, пока не будет решен ситуацию с военным конфликтом на Донбассе.

Напомним, российские военные с каждым днем усиливают обстрелы позиций сил ООС, но у Зеленского этого не замечают. Вместо жесткой реакции на нарушения перемирия и усиления международного давления на агрессоров, на Банковой хотят побыстрее провести местные выборы в "ДНР" и "ЛНР" даже при наличии там оккупационных войск.

Участие жителей ныне захваченных русскими территорий в голосовании уже в ноябре нельзя назвать хорошей затеей. Поскольку, во-первых, для подготовки процесса нужно приступать уже сейчас. Во-вторых, войска страны-террориста по-прежнему не собираются уходить с наших территорий. А, самое главное, до тех пор, пока на Донбассе действует российская пропаганда, допускать запуск процесса выборов вообще невозможно. Особенно в условиях, когда на участки пойдут коллаборанты, не лишенные гражданских прав, и желающие уничтожения Украины.

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Санкции Германия война на Донбассе терроризм Россия Боевики Ангела Меркель Новости Украина
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