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В Крым вернут воду?: В Раде вынесли вердикт

10:57
В Крым вернут воду?: В Раде вынесли вердикт - фото 1
В Крым вернут воду?: В Раде вынесли вердикт

Комитет по вопросам прав человека ВРУ рассмотрел вопрос о возобновлении водоснабжения Крыма.

В Симферополе воды осталось на 100 дней, "ситуация напряженная"

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

"Представители Комитета выразили четкую позицию о недопустимости рассмотрения вопроса возобновления водоснабжения в Крым, пока полуостров остается аннексированнным", - кратко написал чиновник в Facebook.

Напомним, что ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил вернуть воду в оккупированный Крым в обмен на уступки президента РФ Владимира Путина по Донбассу. Слова политика были очень негативно восприняты общественностью. В частности, лидер Меджлиса Рефат Чубаров обвинил "слугу народа" в желании "продать татар за воду".

Позже новоназначенный глава ОПУ Андрей Ермак осудил своего однопартийца, отметив, что это "его личная позиция". Немного погодя искать оправдания начал и сам Арахамия. Испугавшись резонанса, политик заявил, что его "слова были вырваны из контекста".

Напомним, в Крым вернут воду? У Зеленского дали ответ.

 

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