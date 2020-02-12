Арахамия предложил вернуть воду в Крым - ВИДЕО

Арахамия предложил вернуть воду в Крым - ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил вернуть воду в оккупированный Крым в обмен на уступки президента РФ Владимира Путина.

Об этом политик заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины... Если это будет обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел", - сказал "слуга народа".

Заявление политика было очень негативно воспринято общественностью. В частности, глава Меджлиса Рефат Чубаров отметил следующее:

"Мы никогда не допускаем того, что государство может нас продать за воду...Любые комбинации по Донбассу, а вместо этого мы пускаем воду - этого делать нельзя".

Напомним, в Крым вернут воду? У Зеленского дали ответ.