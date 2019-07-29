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В Крым вернут воду? У Зеленского дали ответ

16:30
Украина вернет воду в Крым? У Зеленского дали ответ - фото 1
Украина вернет воду в Крым? У Зеленского дали ответ

Украина не будет возвращать водоснабжение в Крым. Об этом сообщил представитель президента в АРК Антон Кориневич.

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"Я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция", - заявил чиновник.

Однако в среде Зеленского бытуют и другие мнения. Так, советник президента Даниил Гетманцев ранее отличился следующим заявлением:

"Лично я считаю, что отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями".

Но в одном у Зеленского точно уверены: Крым - это Украина. А вот как его вернуть – никто не знает. Правда, у президента возлагают надежды на нормандский формат. Поможет ли он? Конечно же нет. Так что нам пока остается лишь следить за маятником истории.

Напомним, в Крыму разграбили главный храм ПЦУ. Что творится?

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