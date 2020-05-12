В Кривом Роге врач выписал 15 пациентов с коронавирусом

В Кривом Роге врач выписал 15 пациентов с коронавирусом

В Кривом Роге главврач местной больницы выписал 15 человек, зараженных коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба криворожского горисполкома.

"С 29 апреля 21 пациента и 6 медработников учреждения находились на самоизоляции в здании 4-й горбольницы, которые ранее контактировали с больной женщиной. У них были взяты тесты и направлены на исследование. 6 мая 5 человек были переведены на лечение в инфекционную больницу, 1 человек - в седьмую больницу, а остальные 15 - выписаны врачом на амбулаторное лечение, несмотря на то, что на тот момент руководством больницы уже были получены ПЦР-тесты с подтвержденным COVID 19", - говорится в сообщении.

На данный момент главврач 4-й горбольницы за самовольную выписку пятнадцати пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 отстранен от занимаемой должности. Работает комиссия.

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