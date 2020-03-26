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На Харьковщине 10 человек сбежали из мест самоизоляции

13:23
На Харьковщине 10 человек сбежали из мест самоизоляции - фото 1
На Харьковщине 10 человек сбежали из мест самоизоляции

На Харьковщине ищут 10 человек, сбежавших из мест самоизоляции. Часть из них контактировала с зараженными SARS-CoV-2.

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Об этом заявила главный санитарный врач Харьковской области Любовь Ляхота.

211 человек, подлежащих оформлению информационных согласий, 10 человек сейчас находятся в розыске. Мы сотрудничаем с Национальной полицией. Они помогают нам разыскивать граждан, которые должны находиться в самоизоляции", - заявила медик.

Как уточнила Ляхота, некоторые из лиц, вернувшиеся из-за границы, порой пытаются обмануть органы контроля.

"Есть случаи, когда была указан адрес, а квартира продана 5 лет назад. Где находится и фактически проживает этот человек, который должен находиться на самоизоляции, мы не знаем", - добавила врач.

Напомним, МВД может начать мобильную слежку за гражданами Украины, пребывающими на карантине. Почему? Ответ узнаете по ссылке.

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Громадське
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