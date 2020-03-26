На Харьковщине 10 человек сбежали из мест самоизоляции

На Харьковщине 10 человек сбежали из мест самоизоляции

На Харьковщине ищут 10 человек, сбежавших из мест самоизоляции. Часть из них контактировала с зараженными SARS-CoV-2.

Об этом заявила главный санитарный врач Харьковской области Любовь Ляхота.

"С 211 человек, подлежащих оформлению информационных согласий, 10 человек сейчас находятся в розыске. Мы сотрудничаем с Национальной полицией. Они помогают нам разыскивать граждан, которые должны находиться в самоизоляции", - заявила медик.

Как уточнила Ляхота, некоторые из лиц, вернувшиеся из-за границы, порой пытаются обмануть органы контроля.

"Есть случаи, когда была указан адрес, а квартира продана 5 лет назад. Где находится и фактически проживает этот человек, который должен находиться на самоизоляции, мы не знаем", - добавила врач.

Напомним, МВД может начать мобильную слежку за гражданами Украины, пребывающими на карантине. Почему? Ответ узнаете по ссылке.