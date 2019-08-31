В Москве "потеряли" Сенцова. Раскрыты детали

В Кремле "потеряли" Сенцова. Раскрыты детали

Украинский узник Кремля Олег Сенцов неожиданно "исчез" из Москвы.

Об этом сообщают РосСМИ.

По данным источников, режиссера нет ни в "Лефортово", куда его якобы намедни перевели, ни в "Бутырке".

"Наблюдатели посетили Бутырский изолятор, в том числе проверили спецблок, и не обнаружили там Сенцова. Ранее при посещении СИЗО "Лефортово" администрация этого изолятора им сказала, что его там нет. Таким образом его местонахождение остается неизвестным", - прокомментировали ситуацию в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Отметим, что после освобождения Кирилла Вышинского, появилась информация об обмене между Россией и Украиной в формете "33 на 33".

В обменных списках якобы значится и Олег Сенцов. На данный момент известно лишь, что ведутся переговоры. Успешно ли - покажет недалекое будущее.

Для справки ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 г., впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952

Для справки

ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 г., впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Напомним, "нечего вам подарить": Зеленский обратился к Сенцову.