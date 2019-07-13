"Нечего вам подарить": Зеленский обратился к Сенцову

"Нечего вам подарить": Зеленский обратился к Сенцову

В субботу, 13 июля, узник Кремля Олег Сенцов встретил 6-й день рождения в неволе. Президент Владимир Зеленский пообещал его освободить.

Об этом он написал в Facebook.

"У нас нечего вам подарить, кроме нерушимого обещания биться за вашу свободу и свободу всех заключенных. Сегодня мы были в Чонгаре, совсем близко от вашего дома. Верю, что вы скоро сможете туда вернуться, и впереди будет много лет свободной жизни и новых творческих достижений", – заявил гарант.

Отметим, что ранее Зеленский назначил стипендию узникам Кремля стипендию Левка Лукьяненко. Однако список получателей далеко неполон. Так, дополнительной денежной помощи лишились Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балут и многие другие.

Напомним, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.