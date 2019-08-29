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"Мама, мы обнимемся!": Сенцова увезли в Москву. Будет обмен?

11:21
"Мама, мы обнимемся!": Сенцова увезли в Москву. Будет обмен? - фото 1
"Мама, мы обнимемся!": Сенцова увезли в Москву. Будет обмен?

Узника Кремля Олега Сенцова перевезли в Бутырское СИЗО Москвы.

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Об этом сообщают РосСМИ.

Однако адвокат Сенцова Дмитрий Динзе не подтвердил эту информацию. Мать политзаключенного Людмила также не смогла прояснить ситуацию.

"Я слышала только одно: будет какой-то обмен 33 на 33. Олег в этот список не вошел. Сказали так, вот я слышала так. Когда я разговаривала с киевлянами позавчера, так, сказали, что он в Лабытнанги в тюрьме, в той же колонии. Нигде никакого движения”, - зявила она и добавила весьма примечательную деталь.

"От Олега пришло (у меня день рождения был 12-го) заказное письмо. Думаю, что такое. Он открытку послал. В первый раз за все 5 лет с поздравлениями и сказал: "Мама, ты верь, мы скоро обнимемся". Вот это было написано", - подчеркнула Людмила Сенцова.

Возможен ли обмен? Вполне. Ранее украинская сторона первой пошла на встречу, отпустив из СИЗО Кирилла Вышинского, обвиненного в госизмене.

Для справки

ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 г., впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

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Олег Сенцов Москва Кирилл Вышинский Обмен Новости Украина
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