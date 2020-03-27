В Конотопе умершей пенсионерке постфактум диагностировали COVID-19, она заразила родных

В Конотопе официально зафиксировали коронавирус

76-летняя женщина, которая умерла от "вирусной пневмонии" 25 марта, как оказалось, была заражена китайским коронавирусом. Правда, выяснить это медики смогли только после смерти пациентки.

На своей странице в Facebook о подтверждении подозреваемого, но не записываемого в официальную статистику диагноза, написал мэр Конотопа Артем Семенихин.

По словам градоначальника, экспресс-тесты на коронавирус каким-то немыслимым чудом показали положительные результаты и у троих близких умершей. Теперь же COVID-19 у них подтвердился.

Напомним, в Украине официально зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.