В Княжичах протаранили и расстреляли авто бизнесмена
Днём в понедельник, 21 октября, группа неизвестных киллеров совершила очередное покушение на убийство в Киевской области. Как утверждают полицейские, около 15:00 жителя Княжичей, ехавшего на своём "Рено" начали таранить злоумышленники на ВАЗе.
Когда нападавшие спровоцировали аварию в заранее условленном месте, из соседних кустов выскочил мужчина с автоматом, расстрелявший Kangoo.
В итоге владелец иномарки получил несколько огнестрельных ранений.
Правоохранители обьявили в Княжичах, близлежащих населённых пунктах и Киеве оперативный план "Сирена", но поиски группы киллеров успехом не увенчались.
Пострадавшего с несколькими ранениями забрали в больницу медики "скорой".
Жизни потерпевшего ничего не угрожает. Врачи прооперировали его и достали из руки и ноги три пули.
Следователи утверждают, что нападали злоумышленники на предпринимателя, поэтому одной из основных версий случившегося считают заказное убийство из-за бизнеса.
По факту ЧП открыто уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство, совершенное группой людей по предварительному сговору".