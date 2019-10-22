В Княжичах протаранили и расстреляли авто бизнесмена

В Княжичах неизвестные расстреляли бизнесмена

Днём в понедельник, 21 октября, группа неизвестных киллеров совершила очередное покушение на убийство в Киевской области. Как утверждают полицейские, около 15:00 жителя Княжичей, ехавшего на своём "Рено" начали таранить злоумышленники на ВАЗе.

Когда нападавшие спровоцировали аварию в заранее условленном месте, из соседних кустов выскочил мужчина с автоматом, расстрелявший Kangoo.

В итоге владелец иномарки получил несколько огнестрельных ранений.

Правоохранители обьявили в Княжичах, близлежащих населённых пунктах и Киеве оперативный план "Сирена", но поиски группы киллеров успехом не увенчались.

Пострадавшего с несколькими ранениями забрали в больницу медики "скорой".

Жизни потерпевшего ничего не угрожает. Врачи прооперировали его и достали из руки и ноги три пули.

Следователи утверждают, что нападали злоумышленники на предпринимателя, поэтому одной из основных версий случившегося считают заказное убийство из-за бизнеса.

По факту ЧП открыто уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство, совершенное группой людей по предварительному сговору".