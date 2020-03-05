В Китае умер излечившийся от коронавируса мужчина

Китайские врачи бьют тревогу из-за возвращения вылечившихся от коронавируса пациентов

На этой неделе в Ухане, в эпицентре эпидемии коронавируса COVID-19, скончался от легочной недостаточности пациент, которому два дня назад врачи диагностировали выздоровление от штамма.

Как утверждают журналисты, 36-летний Ли Лян был госпатилизирован 12 февраля и лечился в так называемых "передвижных больницах" - мобильных боксах, которые предназначены для людей с легким течением болезни.

В первый день марта медики пришли к выводу, что пострадавший от коронавируса полностью выздоровел. Врачи предписали "победившему коронавирус" еще две недели карантина, но уже в домашнем формате.

Впрочем, спустя два дня после выписки пациент пожаловался на метеоризм и сухость во рту. Состояние молодого человека постоянно ухудшалось, поэтому его повторно положили в больницу. Спасти жизнь Ли Ляна не удалось, а в справке о смерти указана легочная недостаточность, вызванная последствиями коронавируса Covid-19.

Кроме того, вчера в мобильном госпитале Фангканг в Ухане заявили о том, что все большее количество выписанных пациентов возвращаются с повторными симптомами заболевания.

Как известно, позавчера после выспыхнувшего коронабунта медики были вынуждены забрать жену зараженного украинца и поместить ее в карантин.

Общее число людей, зараженных коронавируса в мире, по состоянию на сегодня превысило 95 тысяч человек. Жертвами коронавируса во всем мире стали 3284 человека, 3 012 из них - на территории материкового Китая.

Напомним, чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.

20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий.