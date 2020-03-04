Коронавирус в Черновцах: врачи заявили об изменении состояния зараженного

Врачи видят положительную динамику у болеющего китайским коронавирусом украинца

В среду, 4 февраля, медики отчитались о клинической картине COVID-19 у госпитализированного с подтвержденным диагнозом жителя Черновцов.

Как утверждают в Черкасской областной государственной администрации, по состоянию на сегодня 38-летний пациент чувствует себя немного лучше.

"Утром у зараженного была температура 36,7 градусов и небольшой кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику", - уточнила заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску.

Как известно, вчера после выспыхнувшего коронабунта медики были вынуждены забрать жену зараженного украинца и поместить ее в карантин.

Общее число людей, зараженных коронавируса в мире, по состоянию на сегодня превысило 93 тысячи человек. Жертвами коронавируса во всем мире стали 3198 человека, 2871 из них - на территории материкового Китая.

Напомним, чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.

20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий.