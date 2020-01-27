Коронавирус набрал обороты, число погибших стремительно растет

По состоянию на понедельник, 27 января, коронавирус из Китая унес жизни 80 человек; 27 из них лишь за последние сутки.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Все новые случаи смертей приходятся на провинцию Хубэй. Эпицентром заболевания по прежнему остается столица региона город Ухань. По официальным данным, заражены 2 тыс. 794 человек, еще у 3,8 тыс. подозревают наличие болезни.

Отметим, что согласно некоторым СМИ, китайские власти скрывают настоящий урон от болезни: на самом деле речь идет о сотнях умерших и 30 000 - 100 000 зараженных. Подтвердить или опровергнуть эту информацию пока что невозможно.

Однако учитывая авторитарный характер местной власти, можно предположить, что ситуация в Поднебесной куда более катастрофическая, чем принято считать.

Напомним, 26 января президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой МОЗ Зоряной Скалецкой о мерах борьбы против коронавируса. Министр здравоохранения поспешила успокоить главу государства, заявив, что ни один из случае заболевания пока не подтвердился.