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Коронавирус набрал обороты, число погибших стремительно растет

08:45
Коронавирус набрал обороты, число погибших стремительно растет - фото 1

По состоянию на понедельник, 27 января, коронавирус из Китая унес жизни 80 человек; 27 из них лишь за последние сутки.

Коронавирус проник в Европу. Кому грозит опасность?

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Все новые случаи смертей приходятся на провинцию Хубэй. Эпицентром заболевания по прежнему остается столица региона город Ухань. По официальным данным, заражены 2 тыс. 794 человек, еще у 3,8 тыс. подозревают наличие болезни.

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Отметим, что согласно некоторым СМИ, китайские власти скрывают настоящий урон от болезни: на самом деле речь идет о сотнях умерших и 30 000 - 100 000 зараженных. Подтвердить или опровергнуть эту информацию пока что невозможно.

Однако учитывая авторитарный характер местной власти, можно предположить, что ситуация в Поднебесной куда более катастрофическая, чем принято считать.

Напомним, 26 января президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой МОЗ Зоряной Скалецкой о мерах борьбы против коронавируса. Министр здравоохранения поспешила успокоить главу государства, заявив, что ни один из случае заболевания пока не подтвердился.

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