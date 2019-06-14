В Киеве задержали одного из главарей "ДНР" - он тупо жил на Печерске

Так должен выглядеть каждый террорист

В пятницу, 14 июня, правоохранители наконец-то упаковали главаря "ЦИК" квазиреспублики "ДНР" Романа Лягина. Больше года пособник оккупантов прекрасно себя чувствовал в Киеве, а силовики претензий к нему не имели.

Теперь же Романа Лягина задержали. Инкриминировать ему можно множество статей, начиная от посягательств на территориальную целостность Украины, и заканчивая созданием террористической организации.

Но СБУшники и сотрудники ГПУ обвиняют его только лишь в госизмене.

О задержании на своей странице в Facebook сообщил сегодня глава генеральной прокуратуры Юрий Луценко. При этом генпрокурор пафосно заявил о том, что "на все приходит время расплаты", только вот печально, что отцы-основатели "ДНР" вольготно себя ощущают даже после того, как об их приезде на свободную от оккупантов территорию Украины становится известно широкой общественности.

В СБУ не пояснили, где задержали боевика, но все это время он жил в районе метро "Выдубичи" на улице Тимирязевской.

В 2014-м году сепар Роман Лягин шатал заборы Донецкой ОГА, а после захвата админздания прибился к группке люмпенов и провозгласился председателем "ЦИК". Именно он организовывал "референдум" в "ДНР" и отвечал за подсчет голосов, результаты которого объявил через 20 минут после закрытия "избирательных участков".

Спустя какое-то время Лягин попал в немилость к другим главарям "дыры", был жестоко избит и посажен в СИЗО. После выхода на свободу сбежал в Киев.