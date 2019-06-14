Оккупанты из запрещенных "Гвоздик" обстреляли дома в Марьинке, много раненых (ФОТО)

Российские террористы цинично обстреляли мирных жителей в Марьинке

Утром в пятницу, 14 июня, российские оккупанты цинично открыли огонь по жилым кварталам прифронтового населенного пункта Марьинка. В результате кровавого теракта снаряд калибра 122мм попал в дом к мирным украинцам.

От взрыва боеприпаса, выпущенного из российской запрещенной минскими договоренностями самоходной гаубицы "Гвоздика" получили ранения пятеро жителей Марьинки.

В тяжелейшем состоянии со множественными осколочными ранениями в реанимацию соседнего Курахово эвакуировали 86-летнего мужчину. С ранениями в больницу попали также и две женщины 57 и 30 лет. Меньше всех пострадала девятилетняя девочка, у которой диагностировали контузию. Тем не менее, ребенка также отправили в медицинское учреждение.

Полицейские открыли уголовное дело по статье "Теракт", но обычно подобные преступления российских террористов не раскрывают. В виду невозможности работы следователей за линией фронта.

"Правоохранители задокументировали повреждения трех жилых домов по улице Шевченко и Героев Чернобыля. По улице Шевченко проживает большая семья из 7 человек, 4 из них получили ранения различной степени тяжести. 86-летнего дедушку, 57-летнюю и 30-летнюю женщин, а также 9-летнего ребенка госпитализировали в больницу. В самом тяжелом состоянии находится дедушка. Ребенок получил легкую контузию", - отметили правоохранители.