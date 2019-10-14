В Киеве ветераны проводят марши-протесты против инициатив Зеленского (ФОТО+ВИДЕО)

В центре Киева проходят марши против капитуляции с участием тысяч патриотов

Около 14:00 в понедельник, 14 октября, в парке имени Шевченко стартанул "Марш УПА", который организовали представители правого движения. Через два часа с той же точки выступили ветераны АТО.

Обе акции приурочены Дню защитника Украины и нацелены, в общем, на одно и то же: добиться недопущения имплементации "формулы Штайнмайера" и одностороннего отступления сил ООС.

По замыслу организаторов обоих шествий, соберутся они на общее вече на Майдане, а затем участники протестных маршей пойдут на Банковую к Офису президента, где будут обращаться к Зеленскому со своими требованиями.

Правда, самого лидера команды Зе на месте нет - он спетлял на Донбасс делать фоточки с бойцами операции Объединенных сил.

В общей сложности в центре столицы собрались больше 10 тысяч человек. Среди них как представители националистических движений, так и ветераны ВСУ. Кроме того, участвуют в протестах "Ні капітуляції" переселенцы и волонтеры.

С флагами Украины, черно-красными знаменами, символикой "Национального корпуса", ОУН и других организаций, патриоты скандировали "Нет капитуляции", "Слава Украине!" и так далее.

Смотрите марш защитников Украины онлайн:

В центре столицы в момент протестов дежурит огромное количество полицейских и бойцов Нацгвардии. В район маршей согнали автозаки и бусики правоохранителей.

Аналогичные акции проходят во Львове, Днепре, Одессе, Мариуполе, Запорожье, Харькове и других городах.