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Гончарук потусил на движухе ветеранов с участием "Сокири Перуна" (ФОТО)

12:00
Гончарук внезапно заявила на тусовку ветеранов - фото 1
Гончарук внезапно заявила на тусовку ветеранов

Премьер-министр Украины, возможно, не очень уж и разбирается в экономике и планировании, но по поводу отношения к войне на Донбассе и ветеранам Гончарук пока не шкварился.

Пока лидер "Слуг народа" Давид Арахамия писал кляузы в СБУ на "проплаченных ветеранов", которые якобы участвовали в митинге "Ні капитуляції" за деньги, Гончарук съездил в Doker pub, где проходила масштабная тусовка ветеранов.

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Побывал на движе Veterans Strong PARTY глава правительство вместе с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Гаврилюк.

Гончарук потусил на движухе ветеранов с участием 'Сокири Перуна' (ФОТО) - фото 189575

О весьма необычном походе на своей странице в Facebook глава минвот и поведала.

"День защитника – это крутая вечеринка. Ломаем стереотипы. Ветераны – крутые! Это крутые рок-исполнители и много своих. Так тепло и хорошо давно не было! Алексей Гончарук – премьер-министр Украины, еще ни один глава правительства такого не делал! Респект от всех!" – написала она.

Глава Кабмина не просто пофотографировался с ветеранами, но и вышел на сцену во время выступления ультраправой группы "Сокира Перуна" с трогательной речью.

Гончарук потусил на движухе ветеранов с участием 'Сокири Перуна' (ФОТО) - фото 189576

Само же мероприятие стало финальным в рамках организованного самим ветеранским движением фестиваля "Дни защитников Украины". На заключительную вечеринку бойцы ВСУ и добробатов пригласили артистов из групп "Сокира Перуна", FRAM и "Кому вниз".

Гончарук потусил на движухе ветеранов с участием 'Сокири Перуна' (ФОТО) - фото 189577

Сам же концерт был благотворительным. Собранные за билеты деньги передадут Главному киевскому военному госпиталю.

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День защитника Украины Алексей Гончарук Кабмин Новости
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