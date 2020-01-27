В Киеве шпион "ДНР" ранил полицейского – ФОТО

В Киеве шпион "ДНР" ранил полицейского – ФОТО

В ночь на 25 января в Деснянском районе столицы боевик "ДНР" из группировки ОПЛОТ подстрелил полицейского.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Ночью по спецлинии "102" в Деснянское управление столичной полиции поступило сообщение о стрельбе, в результате которой был ранен мужчина. На место немедленно выехали следственно-оперативная группа полиции и руководство ГУНП в Киеве. Было установлено, что огнестрельное ранение получил 25-летний участковый офицер полиции Деснянского УП", - говорится в сообщение.

Позже на место ЧП прибыли коллеги пострадавшего. При изучении обстоятельств происшествия, было установлено, что конфликт между полицейскими, одетых в гражданку и преступником возник в одном из заведений отдыха.

Вызвав правоохранителей на улицу, злоумышленник достал пистолет и направил его на одного из офицеров, однако тот дал осечку. Тогда нападающий выстрелил в грудь другому полицейскому и скрылся с места преступления.

Сотрудники НПУ довольно быстро нашли стрелка: им оказался 36-летний уроженец Донецкой области, являющейся командиром разведки подразделения ОПЛОТ и принимавший участие в боях под Дебальцево.

По факту нападения на полицейских открыто уголовное производство (ч.4 ст.296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины).

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