В Киеве расстреляли бизнесмена, полиция ищет киллера

Возле кафе "Очеретяний кіт" произошло заказное убийство

Днем в понедельник, 23 декабря, возле кафе "Очеретяний кіт" в Гидропарке неизвестный изрешетил "Тойоту", в которой находился столичный предприниматель. Убийце удалось скрыться с места ЧП.

От полученных ранений пострадавший скончался на месте, а полицейские ввели в действие план "Сирена".

По данным следствия, злоумышленник приехал на место убийства на Mercedes-Benz. Дождавшись, пока к кафе подъедет жертва, он 10 раз выстрелил в бизнесмена, после чего совершил контрольный в голову и уехал. Машину киллера нашли под мостом Патона сожженной.

Как утверждают копы, в момент стрельбы убитый находился на заднем сиденье своей "Тойоты". В салоне также была его знакомая, которая не пострадала.

- На месте нашли четыре гильзы от патронов калибра 9 мм. Личность подозреваемого пока неизвестно, - рассказали в полиции. - По факту преступления открыто уголовное дело по части первой статьи 115 УК Украины - "Умышленное убийство".

Что стало мотивом преступления, выясняют следователи, которые также пытаются найти убийцу мужчины 1978 года рождения.

Впрочем, кроме количества выстрелов все говорит о том, что киллером был профессионал. А с такими делами наши полицейские, как правило, не справляются, либо же ищут "левого" человека, на которого вешают вину.