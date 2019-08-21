Тина Кароль споет гимн на Зе-параде – яркое ВИДЕО

Тина Кароль споет гимн на Зе-параде – яркое ВИДЕО

Тина Кароль исполнит государственный гимн на параде ко Дню Независимости.

Об этом сообщил pr-менеджер певицы Павел Орлов в Facebook.

"Певица Тина Кароль исполнит Гимн Украины во время празднования 24 августа", - написал представитель Кароль и выложил яркое видео ее репетиции.

Как передают СМИ, Кароль очень довольна выпавшей ей честью.

"Звучать, вдохновлять, гордиться нашим Президентом и Родиной", - на эмоциях подчеркнула певица.

Отметим, что приглашени Кароль на мероприятие вполне соответствует его новому формату. Правда, это может понравиться далеко не всем.

Как только "классический" парад был отменен, в адрес Офиса Президента развернулся шквал критики. А после приглашения клипмейкера Бадоева для организации "Шествия Достоинства", насмешек стало еще больше. Однако это уже совершенно другая история.

Напомним, Зеленский отменил парад. И тут же оправдался.