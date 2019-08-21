Зе-парад 24 августа: ярчайшие фото репетиции
День Независимости не за горами, а наши воины без устали готовятся к предстоящему "Шествию Достоинства". Публикуем для вас фото генеральной репетиции парада.
По традиции, репетиция мероприятия прошла на заводе Антонова.
Воины практиковались в строевой подготовке.
Пели гимн.
Играли на инструментах.
В общем делали все, "чтобы достойно представить свои подразделения на Майдане Независимости 24 августа". Их запалу не помешала жара в 32 градуса.
Однако не факт, что старания клипмейкера принесут результаты.
Как только "классический" парад был отменен, в адрес Офиса Президента развернулся шквал критики. А после приглашения клипмейкера Бадоева для организации "Шествия Достоинства", насмешек стало еще больше. Однако это уже совершенно другая история.
Напомним, Зеленский отменил парад. И тут же оправдался.