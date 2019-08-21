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Зе-парад 24 августа: ярчайшие фото репетиции

Вчера, 21:40
Зе-парад 24 августа: ярчайшие фото репетиции - фото 1
Зе-парад 24 августа: ярчайшие фото репетиции

День Независимости не за горами, а наши воины без устали готовятся к предстоящему "Шествию Достоинства". Публикуем для вас фото генеральной репетиции парада.

Тина Кароль споет гимн на Зе-параде – яркое ВИДЕО

По традиции, репетиция мероприятия прошла на заводе Антонова.

Зе-парад 24 августа: ярчайшие фото репетиции - фото 186361

Воины практиковались в строевой подготовке.

Зе-парад 24 августа: ярчайшие фото репетиции - фото 186357

Пели гимн.

Зе-парад 24 августа: ярчайшие фото репетиции - фото 186358

Играли на инструментах.

Зе-парад 24 августа: ярчайшие фото репетиции - фото 186356

В общем делали все, "чтобы достойно представить свои подразделения на Майдане Независимости 24 августа". Их запалу не помешала жара в 32 градуса.

Зе-парад 24 августа: ярчайшие фото репетиции - фото 186359
И пристальный взгляд Бадоева.
Зе-парад 24 августа: ярчайшие фото репетиции - фото 186362

Однако не факт, что старания клипмейкера принесут результаты.

Как только "классический" парад был отменен, в адрес Офиса Президента развернулся шквал критики. А после приглашения клипмейкера Бадоева для организации "Шествия Достоинства", насмешек стало еще больше. Однако это уже совершенно другая история.

Напомним, Зеленский отменил парад. И тут же оправдался.

 

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