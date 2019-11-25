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В Харькове подорвали авто. Кто пострадал? – ФОТО, ВИДЕО

12:30
В Харькове подорвали авто. Кто пострадал? – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Харькове подорвали авто. Кто пострадал? – ФОТО, ВИДЕО

В понедельник, 25 ноября, в центре Харькова подорвали автомобиль. На месте ЧП работает полиция.

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Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на местные СМИ.

Как передает источник, инцидент произошел на ул. Чайковской. Взрывное устройство, установленное на машине, сдетонировало после того, как водитель сел за руль.

В Харькове подорвали авто. Кто пострадал? – ФОТО, ВИДЕО - фото 191805

Взрывная волна окатила припаркованные поблизости автомобили и частично повыбивала окна в здании.

"Механические повреждения получили автомобили, находившиеся в эпицентре взрыва. Злоумышленники, вероятно причастные к преступлению, могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации", - заявили правоохранители.

В Харькове подорвали авто. Кто пострадал? – ФОТО, ВИДЕО - фото 191810

На месте ЧП работает полиция. По факту преступления открыто уголовное производство.

"Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 ч.1. Ст.115 ("Покушение на умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

В Харькове подорвали авто. Кто пострадал? – ФОТО, ВИДЕО - фото 191813

Позже стало известно, что взорванное авто принадлежит Андрею Гагуну - юристу и зятю бывшего зампрокурора Харьковской области, который лишился кресла после люстрации.

Покушение на свою жизнь мужчина связывает с профессиональной деятельностью.

Напомним, 6 ноября в Киеве гранатой подорвали авто. Последствия печальны: водителю оторвало голову, еще два человека попали в больницу.

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Национальная полиция Харьков взрыв авто Новости Украина
РБК Украина
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