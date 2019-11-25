В Харькове подорвали авто. Кто пострадал? – ФОТО, ВИДЕО

В Харькове подорвали авто. Кто пострадал? – ФОТО, ВИДЕО

В понедельник, 25 ноября, в центре Харькова подорвали автомобиль. На месте ЧП работает полиция.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на местные СМИ.

Как передает источник, инцидент произошел на ул. Чайковской. Взрывное устройство, установленное на машине, сдетонировало после того, как водитель сел за руль.

Взрывная волна окатила припаркованные поблизости автомобили и частично повыбивала окна в здании.

"Механические повреждения получили автомобили, находившиеся в эпицентре взрыва. Злоумышленники, вероятно причастные к преступлению, могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации", - заявили правоохранители.

На месте ЧП работает полиция. По факту преступления открыто уголовное производство.

"Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 ч.1. Ст.115 ("Покушение на умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Позже стало известно, что взорванное авто принадлежит Андрею Гагуну - юристу и зятю бывшего зампрокурора Харьковской области, который лишился кресла после люстрации.

Покушение на свою жизнь мужчина связывает с профессиональной деятельностью.

Напомним, 6 ноября в Киеве гранатой подорвали авто. Последствия печальны: водителю оторвало голову, еще два человека попали в больницу.