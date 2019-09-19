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Аваков решил участь "минера" моста – ВИДЕО

17:00
Аваков рещил участь "минера" моста – ВИДЕО - фото 1
Аваков рещил участь "минера" моста – ВИДЕО

Глава МВД Арсен Аваков решил взять на поруки "минера" столичного моста Метро Алексея Белько.

Преступник со взрывчаткой парализовал весь город: "МИНЕРА" ЗАДЕРЖАЛИ – ФОТО, ВИДЕО

Об этом министр написал в Facebook.

Аваков решил участь 'минера' моста – ВИДЕО - фото 188093

"Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков.. правда и это.. Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность тоже ... Хочу, чтобы появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью", как он говорит", - отметил Аваков и добавил, что возьмет Белько на поруки и попросит у суда минимальное наказание для него.

"Ходатайство будет подано от меня лично - министра внутренних дел и командира спецподразделения КОРД, и ребят, проводившего вчерашнее задержание. Мы так решили!", - подчеркнул Арсен Аваков.

Напомним, что 18 сентября Алексей Белько пригрозил подорвать мост Метро в Киеве. Своими действими он на несколько часов парализовал весь город.

Аваков решил участь 'минера' моста – ВИДЕО - фото 188094

Позже преступник сдался правоохранителям. На данный момент ведется следствие по ч. 4 ст. 296 УКУ ("Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия").

Возможно, вас удивит столь легкая квалификация преступления. Вот что заявил по этому поводу глава полиции Киева Андрей Крищенко:

"У него не было фактически взрывоопасных предметов, он не пытался его подорвать. Именно поэтому и такая квалификация действий".

Напомним, полиция показала эффектное видео задержание Алексея Белько (ВИДЕО).

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Киев Арсен Аваков мост Новости Украина
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