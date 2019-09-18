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Преступник со взрывчаткой парализовал весь город: МИНЕРА ЗАДЕРЖАЛИ – ФОТО, ВИДЕО

18:00
Мужчина со взрывчаткой парализовал весь Киев – СМИ - фото 1
Мужчина со взрывчаткой парализовал весь Киев – СМИ

В среду, 18 сентября, в Киеве на мосту Метро случилось ЧП: неизвестный мужчина, обмотанный проводами, вышел из машины и пригрозил совершить теракт.

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Об этом сообщают СМИ.

"Неизвестный мужчина угрожает подорвать мост Метро. По предварительной информации, он сделал несколько выстрелов в воздух. На данный момент работают правоохранительные службы", - заявил спикер Нацполиции Ярослава Тракало.

Другие источники сообщают, что полиция запустила дрон, но преступник его расстрелял.

Преступник со взрывчаткой парализовал весь город: МИНЕРА ЗАДЕРЖАЛИ – ФОТО, ВИДЕО - фото 188031

"Опель" преступника

Отметим, что действия преступника привели к настоящему транспортному коллапсу: парализована красная ветка Киевского метро....

....и множество столичных дорог.

Преступник со взрывчаткой парализовал весь город: МИНЕРА ЗАДЕРЖАЛИ – ФОТО, ВИДЕО - фото 188029

Пресс-служба КП ни о каком мужчине не сообщает, утверждая, что имел место лишь звонок о минировании.

Преступник со взрывчаткой парализовал весь город: МИНЕРА ЗАДЕРЖАЛИ – ФОТО, ВИДЕО - фото 188027

В свою очередь Фб-паблик "Киев оперативный" передает об усложнении ситуации: на место ЧП уже подьехали солдаты Нацгвардии.

Позже эту информацию подтвердил и глава полиции Киева Андрей Крищенко:

"Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту".

Немного погодя у моста была замечена бронированная техника.

Преступник со взрывчаткой парализовал весь город: МИНЕРА ЗАДЕРЖАЛИ – ФОТО, ВИДЕО - фото 188034

И снайперы.

Преступник со взрывчаткой парализовал весь город: МИНЕРА ЗАДЕРЖАЛИ – ФОТО, ВИДЕО - фото 188035

Уже установлена личность террориста. Им оказался 42-летний уроженец Крыма Алексей Белько.

Преступник со взрывчаткой парализовал весь город: МИНЕРА ЗАДЕРЖАЛИ – ФОТО, ВИДЕО - фото 188037

В июне этого года он добровольно сдал правоохранителям 1 кг. взрывчатки.

На данный момент СМИ сообщают о завершении операции. Преступник задержан.

Преступник со взрывчаткой парализовал весь город: МИНЕРА ЗАДЕРЖАЛИ – ФОТО, ВИДЕО - фото 188036

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