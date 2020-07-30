В Киеве начались переговоры с делегацией Ирана о компенсации за сбитый самолет МАУ

Украина будет требовать максимальные компенсации для семей погибших

В четверг, 30 июля, дипломаты Украины и Ирана сошлись за круглым столом в первом раунде переговоров о выплате Тегераном денег за жизни погибших членов экипажа и пассажиров сбитого "Боинга".

О старте процесса сказано в опубликованном в Facebook министерством иностранных дел Украины видеоролике.

- Сегодня в Киеве начались переговоры о компенсациях за сбитие Ираном рейса "Международных авиалиний Украины" PS752 при участии иранской делегации. Мы долго добивались начала переговорного процесса, и я приветствую, что дело, наконец, сдвинулось с места, - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. - Процесс не будет легким, но мы работаем на результат: достижение справедливости.

По словам дипломата, украинская сторона будет делать максимум для максимальных компенсаций, чтобы "хоть немного облегчить боль и горе родных".

На переговорах присутствовали замглавы МИД Евгений Енин, заместитель министра иностранных дел Ирана по международно-правовым вопросам Мохсен Бахарванд и посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, а также другие дипломаты.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.