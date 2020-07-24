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В МИД рассказали о первых выводах расшифровки "черных ящиков" сбитого лайнера МАУ

15:00
"Черные ящики" "Боинга" свидетельствуют о том, что его сбили - фото 1
"Черные ящики" "Боинга" свидетельствуют о том, что его сбили

В пятницу, 24 июля, во внешнеполитическом ведомстве Украины рассказали о том, к какому вердикту пришли эксперты после первоначального ознакомления с результатами расшифровки бортовых самописцев лайнера Международных авиалиний Украины, который был сбит в небе над Тегераном.

Как написал на своей странице в Twitter заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, тот анализ данных параметрических и речевых самописцев, который уже провели эксперты, свидетельствует о подтверждении внешнего воздействия на лайнер перед падением.

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"Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. Черные ящики от PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Расшифровка подтвердила факт незаконного вмешательства в работу самолета. Мы ждем иранскую сторону на первый раунд переговоров на следующей неделе", - подчеркнул Енин.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.

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