В Киеве еще два человека скончались от коронавируса

За сутки в больницы Киева поступило 13 человек

Количество жителей Киева с официально подтвержденным диагнозом COVID-19 увеличивается с каждым днем. Как и статистика летальных исходов от китайской болячки.

В пятницу, 3 апреля, во время традиционного брифинга мэр Киева Виталий Кличко заявил о подтверждении 28 новых случаев заболевания за минувшие сутки.

По словам городского головы, всего в данный момент в столице зафиксировано 189 человек, которые были инфицированы в ходе вспышки коронавируса.

- Сегодня из лаборатории были получены положительные результаты тестирования 17 мужчин в возрасте от 16 до 70 лет, а также 10 женщин, которым от 17 до 69. Скончались две женщины, которым исполнилось 56 и 69, - отметил Кличко. - Всего в столице уже 3 летальных случая.

13 больных вчера были отправлены в медицинские учреждения. Остальных пациентов врачи лечат удаленно в условиях самоизоляции.

Реальную статистику заболевших украинцев узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны слишком поздно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции. До начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной. Больницы не готовы к приему пациентов, а врачи не обеспечены даже средствами индивидуальной защиты.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.