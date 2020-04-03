В Киеве еще два человека скончались от коронавируса
Количество жителей Киева с официально подтвержденным диагнозом COVID-19 увеличивается с каждым днем. Как и статистика летальных исходов от китайской болячки.
В пятницу, 3 апреля, во время традиционного брифинга мэр Киева Виталий Кличко заявил о подтверждении 28 новых случаев заболевания за минувшие сутки.
По словам городского головы, всего в данный момент в столице зафиксировано 189 человек, которые были инфицированы в ходе вспышки коронавируса.
- Сегодня из лаборатории были получены положительные результаты тестирования 17 мужчин в возрасте от 16 до 70 лет, а также 10 женщин, которым от 17 до 69. Скончались две женщины, которым исполнилось 56 и 69, - отметил Кличко. - Всего в столице уже 3 летальных случая.
13 больных вчера были отправлены в медицинские учреждения. Остальных пациентов врачи лечат удаленно в условиях самоизоляции.
Реальную статистику заболевших украинцев узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.
Кроме того, власти страны слишком поздно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции. До начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной. Больницы не готовы к приему пациентов, а врачи не обеспечены даже средствами индивидуальной защиты.
Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.