138 за сутки: количество зараженных коронавирусом в Украине приближается к тысяче

Коронавирус распространяется слишком быстро

В пятницу, 3 апреля, в министерстве здравоохранения отчитались об обновленной статистике по течению пандемии коронавируса в Украине. Судя по ней, в тестировании и отслеживании зараженных наша страна отстает просто катастрофически.

Так, по словам главного санитарного врача Украины и заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, в данный момент в лабораториях подтвердили 942 случая заражения COVID-19.

23 пациента скончались, а 19 выздоровели. А за минувшие сутки вирус диагностировали всего у 138 человек, что совершенно не соответствует статистикам других стран, поскольку в государствах, которые проводили массовые тестирования и придерживались значительно более жестких карантинных мер, цифры росли в геометрической прогрессии.

Реальную статистику заболевших украинцев узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны слишком поздно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции. До начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной. Больницы не готовы к приему пациентов, а врачи не обеспечены даже средствами индивидуальной защиты.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.



https://beztabu.net/novosti_t4952