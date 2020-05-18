Миллиарды долларов: Посчитаны траты РФ на боевиков "ЛДНР"

Миллиарды долларов: Посчитаны траты РФ на боевиков Донбасса

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал СМИ, сколько Россия тратит на содержание оккупированных районов Донбасса.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос, во сколько РФ обходится содержание ОРДЛО, Алексей Резников ответил следующее:

"По нашей информации, это цифры, понятно, приблизительные – до $1,3 млрд уходит на содержание только гражданской части. В первую очередь, это бюджетники. И около $3,7 млрд – на войну. То есть около $5 млрд в год, по нашей оценке, обходится Кремлю содержание оккупированной территории украинского Донбасса. Это без Крыма. Причем мы точно знаем, что "подопечные" запрашивают, например, деньги на модернизацию телевышек, потому что "слишком сильный сигнал украинского телевидения". И запрашивают у официальных органов РФ финансирование в рублях", - рассказал политик.

Также Резников добавил, что коронавирусный кризис очень сильно ударил по экономике России и поэтому на данный момент точно сказать нельзя, как долго Кремль продолжит финансировать своих боевиков.

"Тут свою бы территорию удержать. Россия – тоже не монолитное государство. Поэтому у нас шанс есть, серьезный, реальный", - сказал Резников.

Отметим, что Россия по прежнему продолжает отрицаеть свое присутствие на Донбассе и продолжает настаивать на признании "ЛДНР" Украиной. Однако для ОПУ такой шаг равен самоубийству, поэтому маловероятно, что Киев пойдет на этот шаг.