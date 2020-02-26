Коронавирус из Китая Новые Санжары Владимир Зеленский война на Донбассе

В Харькове вернули проспект Жукова: Раскрыты детали

14:50
В Харькове вернули проспект Жукова: Раскрыты детали - фото 1
В Харькове вернули проспект Жукова: Раскрыты детали

В среду, 26 февраля, Харьковский горсовет принял решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Решение поддержали 52 местных депутата.

Минкульт решил судьбу памятника Жукова в Харькове

Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

По мнению сторонников переименования, маршал Георгий Жуков сыграл "важную роль в истории Украины и Харькова в частности".

"Георгий Жуков принимал участие в изгнании нацистских оккупантов из Украины во время Второй мировой войны в качестве заместителя главнокомандующего, командующего 1-м Украинским фронтом. Также он принимал непосредственное участие в планировании и проведении стратегических наступательных операций на Курской дуге, в битве за Днепр, Днепровско-Карпатской операции, в результате которых завершилось освобождение всей территории Украины. И у нас есть право, право депутатского корпуса, принимать решения, которые находятся в нашей компетенции", - заявил Геннадий Кернес.

Напомним, 19 июня 2019 г. харьковские депутаты вернули проспекту Петра Григоренко старое название - Георгия Жукова. Решение поддержали 60 из 75 городских избранников.

5 сентября Харьковский окружной административный суд отменил решение мэрии. В ответ местные депутаты подали апелляцию.

8 ноября 2019 г. Второй апелляционный административный суд подтвердил вердикт низшей инстанции.

Напомним, СССР "заботился" о людях? Русские ошарашили ответом.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Геннадий Кернес СССР Вторая мировая война Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Украина у русских закупит тесты на коронавирус, которые не применялись на инфицированных людях - фото 1
Замглавы СНБО протащил закупку непроверенных российских тестов на коронавирус (ФОТО)
17:00
Виктор Ляшко стал главным санитарным врачом Украины - фото 1
Кабмин назначил главного санитарного врача страны
15:40
"Хочу, чтобы меня услышали": Мужчина поджег себя под ОПУ – ВИДЕО - фото 1
"Хочу, чтобы меня услышали": Мужчина поджег себя под ОПУ – ВИДЕО
13:57
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00
Протесты в Новых Санжарах могли случиться в любом населенном пункте Украины - фото 1
300 санжарцев: Почему украинцы готовы расправляться с эвакуированными из Уханя
21 февраля, 10:00