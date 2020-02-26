В Харькове вернули проспект Жукова: Раскрыты детали

В Харькове вернули проспект Жукова: Раскрыты детали

В среду, 26 февраля, Харьковский горсовет принял решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Решение поддержали 52 местных депутата.

Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

По мнению сторонников переименования, маршал Георгий Жуков сыграл "важную роль в истории Украины и Харькова в частности".

"Георгий Жуков принимал участие в изгнании нацистских оккупантов из Украины во время Второй мировой войны в качестве заместителя главнокомандующего, командующего 1-м Украинским фронтом. Также он принимал непосредственное участие в планировании и проведении стратегических наступательных операций на Курской дуге, в битве за Днепр, Днепровско-Карпатской операции, в результате которых завершилось освобождение всей территории Украины. И у нас есть право, право депутатского корпуса, принимать решения, которые находятся в нашей компетенции", - заявил Геннадий Кернес.

Напомним, 19 июня 2019 г. харьковские депутаты вернули проспекту Петра Григоренко старое название - Георгия Жукова. Решение поддержали 60 из 75 городских избранников.

5 сентября Харьковский окружной административный суд отменил решение мэрии. В ответ местные депутаты подали апелляцию.

8 ноября 2019 г. Второй апелляционный административный суд подтвердил вердикт низшей инстанции.

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