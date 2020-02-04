Владимир Зеленский Крушение рейса Тегеран-Киев Коронавирус из Китая война на Донбассе

Минкульт решил судьбу памятника Жукова в Харькове

04 февраля, 22:20
Минкульт решил судьбу памятника Жукова в Харькове - фото 1
Минкульт решил судьбу памятника Жукова в Харькове

Министерство культуры Украины отказалось признать историческим памятником харьковский бюст советскому маршалу Георгию Жукову.

Жукова "вернут" в Харьков? Суд вынес вердикт

Об этом сообщил руководитель ОО "Світанок" Вадим Поздняков.

"На мой электронный адрес пришел ответ от Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. В нем указано, что 24.12.2019 Министерство культуры Украины издало указ √957 "О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г.К.Жукову на пр.Петра Григоренко в Харькове", - заявил активист и рассказал, какое это имеет значение для города.

Минкульт решил судьбу памятника Жукова в Харькове - фото 195363

"Более года юридической бумажной волокиты и в конце концов мы победили и получили результат. Теперь нужно демонтировать то, чего по закону не должно быть!", - добавил Вадим Поздняков.

Минкульт решил судьбу памятника Жукова в Харькове - фото 195364

Напомним, 2 июня 2019 г. харьковские активисты снесли бюст маршалу Жукову. 11 июля памятник советскому военноначальнику был возвращен на место.

Примерно в это же время в городе разразились споры о переименовании проспекта Жукова на Григоренко. В январе 2020 г. мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал рекоммунизировать объект. Больше читайте по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Харьков Декоммунизация Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Записи Гончарука слили с техники Грошей – Зеленский - фото 1
Записи Гончарука слили с техники Грошей – Зеленский
23:00
Главтаможенник Нефедов ярко зажег на пор*о-вечеринке – ВИДЕО - фото 1
Главтаможенник Нефедов ярко зажег на пор*о-вечеринке – ВИДЕО
16:24
Вину президента Штатов не признали по всем пунктам обвинения - фото 1
Сенат США оправдал Трампа
08:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35