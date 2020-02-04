Минкульт решил судьбу памятника Жукова в Харькове

22:20 04 февраля,

Минкульт решил судьбу памятника Жукова в Харькове

Министерство культуры Украины отказалось признать историческим памятником харьковский бюст советскому маршалу Георгию Жукову.

Об этом сообщил руководитель ОО "Світанок" Вадим Поздняков.

"На мой электронный адрес пришел ответ от Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. В нем указано, что 24.12.2019 Министерство культуры Украины издало указ √957 "О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г.К.Жукову на пр.Петра Григоренко в Харькове", - заявил активист и рассказал, какое это имеет значение для города.

"Более года юридической бумажной волокиты и в конце концов мы победили и получили результат. Теперь нужно демонтировать то, чего по закону не должно быть!", - добавил Вадим Поздняков.

Напомним, 2 июня 2019 г. харьковские активисты снесли бюст маршалу Жукову. 11 июля памятник советскому военноначальнику был возвращен на место.

Примерно в это же время в городе разразились споры о переименовании проспекта Жукова на Григоренко. В январе 2020 г. мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал рекоммунизировать объект. Больше читайте по ссылке.