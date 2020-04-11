В Харькове "скорая" врезалась в авто: Три человека погибли

В Харькове скорая врезалась в авто: Три человека погибли

В пятницу, 10 апреля, в Харькове произошло ДТП с участием "скорой". В результате инцидента погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"ДТП произошла 10 апреля около 22:00 вблизи 5-го километра кольцевой дороги в городе Харькове. В результате аварии водитель и 33-летний пассажир автомобиля "Daewoo Sens", а также 55-летний водитель "скорой" погибли на месте происшествия. Кроме того, 33-летний пациент, два санитара 48 и 38 лет, а также 40-летний фельдшер, которые находились в карете "скорой", с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По факту ДТП ведется следствие. Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины.

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