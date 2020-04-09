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Машина Виктора Ляшко протаранила бусик журналистов – ФОТО

14:00
Машина Виктора Ляшко врезалась в бусик журналистов – ФОТО - фото 1
Машина Виктора Ляшко врезалась в бусик журналистов – ФОТО

В четверг, 9 апреля, в Николаеве машина замглавы МОЗ Виктора Ляшко в резалась в бусик журналистом. На момент ДТП политик отсутствовал в транспорте.

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Об этом сообщают "Новости N".

Инцидент произошел на ул. Лазурной. По словам очевидцев, водитель "Volkswagen Passat" сдавая назад врезался в припаркованный микроавтобус "Renault Trafic". На момент инцидента главный санврач страны отсутствовал в машине.

Машина Виктора Ляшко протаранила бусик журналистов – ФОТО - фото 198463

К счастью, никто не пострадал. Обе машины получили механические повреждения.

Напомним, 9 апреля главный санврач Украины Виктор Ляшко прибыл в Николаевскую область для проверки готовности региона к борьбе с коронавирусом.

Машина Виктора Ляшко протаранила бусик журналистов – ФОТО - фото 198464

Как известно, этот район является единственным в стране, где не зафиксированы случаи заражения COVID-19. Из-за сомнений в профпригодности местного медперсонала, ОПУ поручил МОЗ начать проверку.

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