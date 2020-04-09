Машина Виктора Ляшко протаранила бусик журналистов – ФОТО

Машина Виктора Ляшко врезалась в бусик журналистов – ФОТО

В четверг, 9 апреля, в Николаеве машина замглавы МОЗ Виктора Ляшко в резалась в бусик журналистом. На момент ДТП политик отсутствовал в транспорте.

Об этом сообщают "Новости N".

Инцидент произошел на ул. Лазурной. По словам очевидцев, водитель "Volkswagen Passat" сдавая назад врезался в припаркованный микроавтобус "Renault Trafic". На момент инцидента главный санврач страны отсутствовал в машине.

К счастью, никто не пострадал. Обе машины получили механические повреждения.

Напомним, 9 апреля главный санврач Украины Виктор Ляшко прибыл в Николаевскую область для проверки готовности региона к борьбе с коронавирусом.

Как известно, этот район является единственным в стране, где не зафиксированы случаи заражения COVID-19. Из-за сомнений в профпригодности местного медперсонала, ОПУ поручил МОЗ начать проверку.