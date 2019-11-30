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В Харькове прогремел взрыв, есть жертвы – ФОТО

17:30
В Харькове прогремел взрыв, есть жертвы – ФОТО - фото 1
В Харькове прогремел взрыв, есть жертвы – ФОТО

В субботу, 30 ноября, в Индустриальном районе Харькова произошел взрыв газового баллона. Три человека погибли.

В Харькове подорвали авто. Кто пострадал? – ФОТО, ВИДЕО
https://beztabu.net/novosti_t4952
В Харькове подорвали авто. Кто пострадал? – ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В гаражном кооперативе произошло возгорание гаража, в котором находился автомобиль "ВАЗ 2108". В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия. После локализации пожара под завалами обнаружили три обгоревших тела", - говорится в сообщении.

В Харькове прогремел взрыв, есть жертвы – ФОТО - фото 192113

На месте ЧП работали СОГ и сотрудники ГСЧС. На данный момент устанавливаются личности погибших. Правоохранители решают вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований.

В Харькове прогремел взрыв, есть жертвы – ФОТО - фото 192114

Напомним, в ночь на 30 ноября, в Киеве неизвестные подорвали отделение "Ощадбанка". В результате взрыва была повреждена стеклянная витрина финучреждения, а в самом помещении рухнул потолок. Полиция ввела операцию "Сирена".

 

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взрыв Харьков ГСЧС Новости Украина
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