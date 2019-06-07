В Харькове на территории детского сада нашли тела отца и дочери

В сельском детском саду нашли тела отца и дочери

Жутчайшую находку обнаружили в сточном коллекторе дошкольного учебного учреждения в селе Вербовка Балаклейского района. Под крышкой канализационного люка лежали убитые мужчина и женщина.

По данным следствия, убитые приходились друг другу отцом и дочерью, которые работали в этом же детском саду.

Как оказалось, 57-летний мужчина проводил некие ремонтные работы под землей, но, судя по всему, ему стало плохо. Длительное отсутствие рабочего заметила 33-летняя медсестра, которая приходилась ему дочерью.

Именно она и отправилась на помощь родственнику, но на рабочее место не вернулась.

Обнаружили два тела коллеги погибших. По предварительным данным, пострадавший скончался от удушения, вызванного отравлением едкими парами канализации. По той же причине умерла и 33-летняя медсестра.

Тем не менее, по факту инцидента открыли уголовное дело по статье "Убийство". Ведется следствие.