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Путин посоветовал Зеленскому вернуть Саакашвили

29 апреля, 18:00
Путин посоветовал Зеленскому вернуть Саакашвили - фото 1
Путин посоветовал Зеленскому вернуть Саакашвили

Президент России Владимир Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

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Об этом пишут РосСМИ.

"Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича", — заявил главарь России.

По мнению Путина, беглого грузина лишили гражданства незаконно.

"Его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах, так же как и некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследований сегодняшнего украинского режима", - заявил глава РФ.

Напомним, после феерической победы Зеленского беглый грузин Михаил Саакашвили снова намылился в Украину. Но политику тонко намекнули, что ему здесь не рады.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Как указывают доблестные стражи границ, в 2017 г. Саакашвили незаконно пересек украинскую границу со стороны Польши; результат очевиден – запрет на въезд до 2021 г.

"Еще раз подчеркнем, что Государственная пограничная служба Украины действует исключительно на основании законодательства Украины и в пределах предоставленных законом полномочий", - заявили погранцы.

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Михеил Саакашвили Владимир Путин Владимир Зеленский Новости Украина
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