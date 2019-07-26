В ГПУ отказались открывать уголовное дело против Портнова за узурпацию власти

Делом Портнова уже якобы занимаются

В том, чтобы хотя бы попытаться привлечь к ответственности одного из столпов режима Януковича по делу о помощи экс-президенту в узурпации власти в генеральной прокуратуре не видят никакого смысла.

В пятницу, 26 июля, пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко объявил об отказе следователей открывать производство, поскольку эти преступления фигурируют в других делах, где Портнов значится подозреваемым.

- Я говорил с прокурором, который занимается расследованием, и он сказал, что моменты узурпации власти уже есть в расследуемых производствах, то есть делать это отдельно смысла нет, - заявил представитель генпрокуратуры.

По словам Лысенко, вместе с бывшим замглавы АП в производствах представлены Елена Лукаш и Александр Лавринович.

Примерно то же самое заявила и пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. По ее словам, все факты в поданном ОО "Семья Героев Небесной сотни" заявлении о преступлении Портнова уже исследовались в рамках расследования дела Януковича.

"Производство еще 25 июня 2015 года из СБУ было передано ГПУ", - отметила представитель Службы.

Как известно, во времена Януковича Портнов отвечал за судебную вертикаль и переписывание Уголовно-процессуального Кодекса. После бегства экс-президента он сбежал в Россию, а затем уехал в Австрию. Когда же Петр Порошенко проиграл на выборах Владимиру Зеленскому, деятель вернулся в страну и возглавил юридические процедуры реванша рыгов.