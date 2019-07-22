Ефремов вышел из тюрьмы: Что происходит

Ефремов вышел на свободу (почти) / Цензор

В понедельник, 22 июля, стало известно, что суд одиозный регионал Александр Ефремов больше не в тюрьме. Без Табу разбирается, что происходит и как так вышло.

Что произошло

Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу и изменил Александру Ефремову меру пресечения с содержания в СИЗО, где он провел три года, на домашний арест. Ефремов на заседании не присутствовал, а находился в ставшим ему родным Старобельским следственном изоляторе.

В чем обвиняют Ефремова

Заместитель председателя Партии регионов, нардеп Верховной Рады 7 созыва и бывший луганский губернатор обвиняется в государственной измене, то есть действиях, которые способствовали возникновению анклава пророссийских сепаратистов в Луганске под названием "ЛНР".

Виноват ли Ефремов

Доказать это может только суд и в Украине существует презумпция невиновности, однако в случае Ефремова сошлись много факторов. Есть много доказательств того, что Ефремов был духовным лидером луганских сепаратистов и многие из них до войны были с ним связаны напрямую и находились в его подчинении. Более того, есть все основания предполагать, что связи эти не разрушены и до сих пор, то есть - довоенный хозяин Луганщины остается таковым и в настоящее время. Именно по этой причине Александра Ефремова называют неофициальным "Отцом "ЛНР".

Кроме того, хоть Ефремов и сидит, но на свободе находится много его людей, которые могут влиять на ход следствия и суда доступными ими методами - террором и запугиваниями.

Правда ли, что у Ефремова есть неприличное прозвище

Так точно. Деятельность Александра Ефремова в бытность луганским губернаторам не осталась без оценки. От своих земляков он получил шутливое, но на удивление точное прозвище - "Саня-Залупа". С ним он и войдет в историю.

Почему Ефремова до сих пор не осудили

Одиозный юрист Портнов докладывает об освобождении из-под стражи одиозного регионала Ефремова

Тут тоже несколько факторов. Во-первых, генеральная прокуратура во главе с не имеющим юрилического образования Юрием Луценко в силу своей неполноценности не имеет понятия, как это сделать. Во-вторых, действующий в Украине криминально-процессуальный кодекс, который был принял под диктовку бывшего соратника Ефремова и Януковича - Андрея Портнова - имеет кучу лазеек, который всячески тормозят процесс и фактически его саботируют. Три года в СИЗО - это, конечно, перебор. Фактически это означает полупозицию, прекрасно описанную опытами Шредингера.

Почему Ефремова нельзя взять и осудить

Во-первых, у власти нет на это политической воли, во-вторых, вынесенный с нарушениями приговор будет оспорен в международных судах.

Почему сидел один Ефремов

Ответ на этот вопрос частично уже был дан выше. Нет политической воли (зато в наличие договорняки) и нет достаточной квалификации (зато есть более важные дела по крышеванию схем).

Три года в СИЗО - спасибо и на этом

Что будет дальше

Если Генеральная прокуратура Украины не изменит своего отношения к делу (это касается не только Ефремова), то дело в скором времени развалится, одиозный регионал выйдет на свободу и будет продолжать осуществоять свою антиукраинскую деятельность уже на воле. Ну, а пока Ефремова везут в Киев, где он будет находиться под домашним арестом.