В ГБР рассказали о "подозрении Порошенко"

В ГБР рассказали о "подозрении Порошенко"

Глава ГБР Роман Труба рассказал, имеется ли у следователей подозрение в отношении пятого президента Петра Порошенко.

Детали следствия он раскрыл на брифинге.

"Могу ответить за действия следователей ГБР. По состоянию на сегодня у нас нет проекта подозрения экс-президенту Петру Порошенко", – заявил Труба и добавил, что на данный момент бюро продолжает следствие в отношении лидера "ЕС".

"На этом этапе мы проводим комплекс следственных действий для установления наличия или отсутствия состава преступления в действиях высокопоставленных чиновников", - отметил глава ГБР.

Напомним, что в ведомстве Трубы против Петра Порошенко ведется больше 10 (!) дел. Экс-гарант же свою вину отрицает и обвиняет главу ГБР в сговоре с соратником Януковича Андреем Портновым.

Но это не помогло: бюро упорно продолжает открывать дела. 1 октября пятый президент должен был явиться на допрос с помощью полиграфа. Однако произошло непредвиденное.