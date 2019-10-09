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В ГБР рассказали о "подозрении Порошенко"

21:00
В ГБР рассказали о "подозрении Порошенко" - фото 1
В ГБР рассказали о "подозрении Порошенко"

Глава ГБР Роман Труба рассказал, имеется ли у следователей подозрение в отношении пятого президента Петра Порошенко.

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Детали следствия он раскрыл на брифинге.

"Могу ответить за действия следователей ГБР. По состоянию на сегодня у нас нет проекта подозрения экс-президенту Петру Порошенко", – заявил Труба и добавил, что на данный момент бюро продолжает следствие в отношении лидера "ЕС".

"На этом этапе мы проводим комплекс следственных действий для установления наличия или отсутствия состава преступления в действиях высокопоставленных чиновников", - отметил глава ГБР.

Напомним, что в ведомстве Трубы против Петра Порошенко ведется больше 10 (!) дел. Экс-гарант же свою вину отрицает и обвиняет главу ГБР в сговоре с соратником Януковича Андреем Портновым.

Но это не помогло: бюро упорно продолжает открывать дела. 1 октября пятый президент должен был явиться на допрос с помощью полиграфа. Однако произошло непредвиденное.

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ГБР Роман Труба Петр Порошенко Новости Украина
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