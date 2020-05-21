В Евросоюзе внедрили COVID-паспорта для авиаперелетов

Работа аэропортов и авиакомпаний уже не будет прежней

В четверг, 21 мая, профильные европейские инстанции определились с новыми правилами перелетов, которые будут внедрены сразу после открытия границ и возвращения работы авиации после жесткого локдауна.

Как объявили в Агентстве авиационной безопасности ЕС и Европейском центре предотвращения и контроля заболеваний, после старта пассажирского авиасообщения для покупки билетов все туристы должны будут заявить о своем COVID-статусе.

Также перед полетом всем пассажирам придется оставлять информацию о контактировавших с ними людях для отслеживания цепочки заражения в случае выявления у них болезни.

Не менее серьезные изменения предполагаются и в работе аэропортов. Провожающим запретят входить в здания терминалов за исключением особых случаев.

"Наши эксперты определили основы безопасности для здоровья пассажиров и персонала, которыми должны будут руководствоваться авиакомпании с момента восстановления регулярных перелетов, - сказано в совместном письме организаций. - Речь идет, прежде всего, о соблюдении социальной дистанции там, где это возможно, использовании защитных масок, тщательной гигиене рук".

Напомним, в Украине суточное количество зараженных СOVID-19 увеличивается уже третьи сутки подряд и колеблется в пределах обычных для отсутствия массового тестирования значений.

Несмотря на столь неутешительные данные, 20 мая Кабинет министров Украины ослабил карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. В частности, правительство возобновило работу наземного транспорта, гостинниц (с 22 мая), метро и детских садов (с 25 мая). Также в ближайшее время планируется восстановить авиасообщение с соседними странами. Внутри же страны самолеты пока будут находиться под запретом.