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В Европарламенте хотят добиться новой стратегии по отношению к Украине

11:20
Европейский парламент намерен рассматривать усиление работы с Украиной - фото 1
Европейский парламент намерен рассматривать усиление работы с Украиной

Члены комитета Европарламента по иностранным делам инициировали пересмотр действующей стратегии Европейского союза по отношению к странам, входящим в так называемое Восточное партнерство, в том числе и Украины.

Как утверждает, руководитель института Дэвид Макалистер,разработка нового подхода Брюсселя к партнерским странам, заключившим соглашение об ассоциации, ведется весьма активно и предполагает предоставление этим странам перспективы членства в ЕС.

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- Евросоюз должен поддержать экономическую интеграцию Украины, Грузии и Молдовы, а такжеразработать на этой основе качественную новую стратегию Восточного партнерства, - подчеркнул глава комитета во время слушаний по программе Восточного партнерства в Страсбурге. - Мы должны сосредоточиться на стимулах для партнеров в продолжении развития демократии и независимого судопроизводства. Если мы хотим воспользоваться максимальной динамикой и энергией Восточного партнерства, мы должны разработать качественно другой подход. Одна из идей - Стратегия Трио-2030, предусматривающая целенаправленную работу с Украиной, Грузией и Молдовой.

Новую концепцию сотрудничества между ЕС и странами Восточного партнерства предложили литовские депутаты. Примечательно, что перспективу членства в союзе европарламентарии предлагают дать странам, которые благодаря русским имеют спорные территории.

Напомним, в Евросоюзе называют Украину двигателем Восточного партнерства, поскольку за последние пять лет Украина провела больше реформ, чем все остальные участники объединения.

Как известно, о создании новых стратегий отношений Киева и Брюсселя просил вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Правда, сделал он это уже после предложения от литовцев.

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